В ISW оцінили здатність російських військ до «великого наступу»

В американському Інституті вивчення війни заявляють, що з приходом холодів темпи наступальних операцій в Україні можуть пришвидшитися, проте зазначають, що російські війська навряд чи зможуть захопити стратегічно важливу територію в найближчі місяці.

В ISW прокоментували заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який 13 грудня сказав, що такі показники, як мобілізаційні зусилля Росії, оголошення призову і переміщення важкого озброєння допускають, що Росія може готуватися до «великого наступу» в січні й лютому 2023 року.

«Найлегше російські війська можуть відновити наступальні операції на двох основних напрямках просування в найближчі місяці – вздовж кордону Харків-Луганськ на північному сході України або в Донецькій області. Схоже, що російські війська переміщують важку техніку з тилових районів Луганської області до районів поблизу нинішньої лінії фронту вздовж кордону між Харківською і Луганською областями і переформували своє угруповання сил уздовж цієї лінії, як нещодавно повідомляв ISW», – йдеться у звіті.

Аналітики зауважили, що російські сили, які вивільнилися після відходу із західного (правого) берега Херсонської області, передислокувалися в різні райони Донбасу, посилені мобілізованими резервістами. Крім того, російські війська можуть сподіватися розпочати наступ у західній Донецькій області, щоб розвинути незначний прогрес, досягнутий у листопаді в районі Вугледару-Павлівки, кажуть в інституті.

«ISW продовжує оцінювати, що російські війська прагнуть завершити захоплення всієї Донецької області… Однак, незважаючи на потенціал для нових наступальних операцій, ISW продовжує оцінювати, що російські бойові можливості залишаються деградованими, і що російські війська навряд чи зможуть захопити стратегічно важливу територію в найближчі місяці», – підсумували в ISW.

У вересні Росія провела мобілізацію близько 300 тисяч солдатів. Аналітики припускають, що ця хвиля мобілізації може бути не останньою.