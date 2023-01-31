Україна бореться за F-16. Чому Байден поки не хоче давати ЗСУ літаки

Президент США Джо Байден заявив 30 січня під час преспідходу, що Вашингтон не планує постачати винищувачі F-16 в Україну. «Ні», – коротко відповів американський лідер на запитання журналістки «Голосу Америки» Юлії Ярмоленко.

«Раніше у Білому домі говорили, що не виключають жодних постачань озброєнь для України, зокрема винищувачів F-16. Спробуємо отримати детальніші роз'яснення», – прокоментував журналіст української служби «Голосу Америки» Остап Яриш.

Згодом координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі підтвердив позицію Байдена. «Що я можу вам сказати, так це те, що надається велика допомога, яка буде відправлена у найближчі тижні та місяці. Ці кошти українцям будуть критично важливими для бойових дій узимку, а також навесні», – заявив він.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україні потрібно близько двох сотень сучасних західних багатоцільових літаків для того, щоб прикрити небо та протистояти армії Росії в небі, яка у п'ять-шість разів перевершує українську авіацію за кількістю бойових машин.

Польща, Нідерланди, а також Франція раніше заявляли, що не проти надання ЗСУ F-16, якщо таке рішення буде ухвалено в рамках НАТО.

Чому Байден поки не хоче відправляти в Україну літаки F-16?

Наскільки сучасні західні літаки потрібні ЗСУ для контрнаступу?

Чи можуть союзники США НАТО дати Україні винищувачі самі?

​Про це та інше в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: