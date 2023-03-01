У Полтавській області збили всі запущені вночі «шахеди» – влада і військові

Українські військові змогли вночі 1 березня в Полтавській області збити всі іранські безпілотники, запущені силами РФ пізно ввечері 28 лютого і в перші години 1 березня.

Спершу голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив про збиття «до пʼяти» ворожих БпЛА, але зрештою речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону уточнив, що загалом російські військові запустили чотири безпілотники, які рухалися з півночі, усі ці обʼєкти були знищені бійцями Повітряного командування «Центр».

«За даними Повітряних сил, чотири «шахеди» було запущено і чотири збито», – сказав речник.

У кількох областях України пізно ввечері 28 лютого було оголошено повітряну тривогу, її відбій стався вже опівночі 1 березня.