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Політика

Росія укріплює власні кордони перед контрнаступом ЗСУ? Зеленський у Польщі

  • На Донеччині оголошено примусову евакуацію дітей. Наскільки небезпечною стає ситуація в області? Хто займається евакуацією та чому люди не хочуть виїжджати з-під обстрілів? Говоримо з волонтеркою, котра допомагає людям врятуватися від війни.
  • Росія будує укріплення не тільки на окупованих територіях, а й на власних кордонах. До чого готуються Кремлі і чи може війна перекинутися на територію Росії під час контрнаступу?
  • Американського експрезидента Дональда Трампа арештували. Але одразу ж відпустили. Це перший випадок в історії країни. Тим часом Трамп пророкує, що Путін все одно захопить всю Україну. За що судять Дональда Трампа? Та що внутрішні процеси в США означають для України? Говоримо в передачі «Свобода.Ранок».

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода:

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