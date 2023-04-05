Росія укріплює власні кордони перед контрнаступом ЗСУ? Зеленський у Польщі

Буча. Рік після визволення. Україна вшановує пам'ять жертв російської окупації

31 березня виповнюється рік від деокупації Бучі. За понад місяць перебування міста під контролем російських військових, багато цивільних піддавалися тортурам і були убиті. Українські та міжнародні посадовці визнали це воєнним злочином Росії