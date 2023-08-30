Дрони на Псков, Брянськ, Рязань. Росія втратила 4 літаки за ніч?

- Сьогодні під ранок російські війська атакували ракетами українські міста, повідомила місцева влада. За цими ж даними, уламки ракет впали на Київ, загинули щонайменше три людини. Раніше цієї ж ночі ударні дрони атакували Україну. Перші подробиці нічних обстрілів – далі у цьому ефірі.
- Імовірно, ударні дрони сьогодні вночі летіли і на російські міста. Російські медіа повідомляють про атаку на аеродром у Пскові, де уражено чотири російських літака ІЛ-76. Офіційно російське Міноборони цю інформацію не підтвердило. Що відбулося насправді – говоримо далі.
- Путін готується до своєї першої міжнародної поїздки після видачі ордера міжнародного кримінального суду на його арешт. Він може поїхати в Китай вперше з початку повномасштабного вторгнення до України, пише Bloomberg. Чи ризикне Путін їхати на зустріч до свого китайського колеги? Та яка його мета? Обговоримо далі.
- Тиждень на просторах ютубу і майже мільйон переглядів. Художня воєнна драма «Юрик» про облогу і окупацію Маріуполя від каналу СТБ викликала обурення очевидців, які пережили ці події. Проте в коментарях під фільмом на ютубі чимало і позитивних відгуків. Чи настав час для художнього кіно про війну в Україні і які задачі фільму? Непросту дискусію про це продовжимо за кілька хвилин.
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