Сили оборони просунулися на таврійському напрямку більш ніж на 1 км – Тарнавський

Сили оборони України просунулися на таврійському напрямку більш ніж на один кілометр, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
«Йдемо вперед. Є просування Сил оборони на таврійському напрямку більш ніж на 1 км. Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1391 вогневе завдання», – написав Тарнавський у Telegram.
Він також заявив про значні втрати з боку російських військ. Російська сторона про це нічого не повідомляє.
За даними Генштабу ЗСУ, сили оборони України нині продовжують ведення оборонних дій на сході та наступальної операції на півдні України.
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