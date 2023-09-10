Сили оборони просунулися на таврійському напрямку більш ніж на 1 км – Тарнавський

Сили оборони України просунулися на таврійському напрямку більш ніж на один кілометр, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Йдемо вперед. Є просування Сил оборони на таврійському напрямку більш ніж на 1 км. Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1391 вогневе завдання», – написав Тарнавський у Telegram.

Він також заявив про значні втрати з боку російських військ. Російська сторона про це нічого не повідомляє.

За даними Генштабу ЗСУ, сили оборони України нині продовжують ведення оборонних дій на сході та наступальної операції на півдні України.