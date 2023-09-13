Генштаб повідомляє про успіхи Сил оборони поблизу трьох населених пунктів на Донеччині

Російські війська протягом доби завдали одного ракетного та 80 авіаційних ударів, а також здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по укаїнських позиціях та населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України ввечері 13 вересня. Загалом за добу на фронті зафіксували 24 бойових зіткнення.

«На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили атаку противника північно-східніше Берестового Харківської області… На Лиманському напрямку противник наступальних дій не вів, продовжує перегрупування військ», – йдеться в зведенні.

Також російські сили намагалися відновити втрачені позиції біля Богданівки на Бахмутському напрямку. Крім того, ЗСУ відбили «понад 10 атак» поблизу Мар’їнки.

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За повідомленням штабу, українські війська продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та штурмові дії на Бахмутському.

«В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах», – заявляє командування.

Генштаб також заявив про 12 ударів української авіації по місцях зосередження російських сил і військової техніки, а також про 14 ракетних і артилерійських ударів, у тому числі по російській станції РЕБ та двох складах боєприпасів.

Крім того, раніше увечері Генштаб повідомив про знищення російського катера типу КС-701 «Тунець». Російська сторона про це не заявляла.