ВМС: Росія тримає 11 кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на ранок 13 вересня перебувають 11 російських кораблів, повідомили Військово-морські сили ЗСУ. Носіїв крилатих ракет «Калібр», як свідчать дані ВМС, серед них немає.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель», – йдеться в повідомленні.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Повітряні сили ЗСУ вранці 13 вересня повідомили, що вночі російські війська атакували Одещину і Сумщину кількома групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131 із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ. За повідомленням, всього було зафіксовано пуски 44 «Шахедів», 32 із них – збили.