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Новини | Суспільство

Помер композитор Ігор Поклад

Український композитор Ігор Поклад
Український композитор Ігор Поклад

Український композитор, Герой України Ігор Поклад помер у віці 84 роки. Про це зранку 9 липня повідомила його дружина Світлана Поклад.

«От і все. Любила, люблю і любитиму завжди. Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка, за його безсмертну душу», – написала вона у фейсбуці.

Ігор Поклад – український композитор, лауреат Шевченківської премії (1986), народний артист України (1997). Серед написаних ним пісень – «Два крила», «Чарівна скрипка», «Кохана», «Дикі гуси» та інші.

У 2022 році разом із дружиною пережив російську окупацію селища Ворзель під Києвом. До його евакуації долучився Костянтин Гудаускас, який згодом став героєм художнього фільму «Буча». Після порятунку Поклад спільно з Гудаускасом заснував міжнародний гуманітарний фонд Bucha Help для допомоги потерпілим від війни.

Cвітова премʼєра фільму «Буча» стартувала на Варшавському кінофестивалі: розмова з авторами та перші реакції глядачів
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Cвітова премʼєра фільму «Буча» стартувала на Варшавському кінофестивалі: розмова з авторами та перші реакції глядачів

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