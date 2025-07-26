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Зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ по Дніпру, у лікарні перебувають двоє чоловіків – влада

Наслідки попередніх російських обстрілів у Павлограді, 2024 рік
Наслідки попередніх російських обстрілів у Павлограді, 2024 рік

Зросла кількість загиблих внаслідок масованої атаки РФ по Дніпру в ніч проти 26 липня, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

«У лікарні Дніпра померла 21-річна постраждала через нічну масовану атаку. Співчуття рідним. За уточненими даними, в обласному центрі постраждали двоє людей. У лікарні перебувають чоловіки 46 та 33 років. Їхній стан медики оцінюють як середній», – зазначив голова ОВА.

Лисак уточнив, що загалом у Дніпрі та районі загинули три людини та шестеро постраждали.

«Також є пошкодження у Камʼянському. Там понівечені багатоповерхівки та навчальний заклад. Загалом вибиті щонайменше 200 вікон. На місці працюють комунальні служби і гуманітарні організації», – написав він.

У ніч проти 26 липня сили РФ здійснили масовану комбіновану атаку на Дніпропетровську область, зазначив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Лисак уточнив, що внаслідок російського удару понівечена багатоповерхівка, пошкоджені промислові підприємства – виникли пожежі, на парковці зайнялися авто.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


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