МВА: внаслідок обстрілу РФ частина Сум залишилась без світла і води

Армія РФ вдень 26 липня обстріляла Суми, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Сергій Кривошеєнко.

За даними місцевого чиновника, внаслідок удару РФ у частині обласного центру зникло світло та водопостачання.

«Внаслідок ворожої атаки є відключення електроенергії та водопостачання за деякими адресами в Сумах», – зазначив Кривошеєнко.

За його словами, наразі відсутнє водопостачання у мешканців Курського мікрорайону, с. Піщане, Веретенівки, вул. Тополянської та прилеглих до неї.

«Відповідні служби працюють над якнайшвидшим відновленням енерго- та водопостачання», – додав голова Сумської МВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



