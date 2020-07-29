Торік у світі загинули понад 200 екоактивістів – правозахисники

Міжнародна правозахисна організація Global Witness, яка займається питаннями дотримання прав людини і захисту довкілля, повідомила 29 липня, що щонайменше 212 активістів-екологів у світі були вбиті минулого року. Це найбільша кількість жертв за рік серед екоактивістів за всю історію, кажуть правозахисники.

За даними організації, в середньому щотижня у світі вбивають чотирьох активістів – це із грудня 2015 року, коли була ухвалена Паризька кліматична угода.

На Колумбію і Філіппіни припало трохи більше ніж половина підтверджених випадків смертей – 64 і 43 відповідно. Далі йдуть Бразилія, Мексика, Гондурас і Гватемала.

Повідомляється, що близько 40 відсотків жертв були корінними жителями, і більше двох третин померли в Латинській Америці. Одна особа із 10-ти була жінкою, йдеться у звіті.

Зі 141 вбивства в минулому році, які могли бути пов’язані з певними секторами економіки, більше ніж третина були пов’язані з активістами, які протестують проти видобутку корисних копалин, вказують правозахисники. Незаконні вирубування були безпосередньо пов’язані з 24-ма смертельними випадками, ще 14 – з незаконною заміною вирощування сільськогосподарських культур, 11– із земельною реформою, а 6 – з управлінням водними ресурсами або будівництвом греблі.

Неурядова організація пов’язала владу країн із 37-ма вбивствами. Серед підозрюваних також вказуються наймані вбивці, злочинні угруповання і приватні охоронці.