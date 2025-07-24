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У Києві тривають протести: сотні людей вимагають незалежності антикорупційних органів (відео)

У Києві тривають протести: сотні людей вимагають незалежності антикорупційних органів (відео)
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У Києві тривають протести: сотні людей вимагають незалежності антикорупційних органів (відео)

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У Києві третій день поспіль активні громадяни висловлюють свій протест рішенню парламенту та президента Володимира Зеленського щодо законопроєкту номер 12414. Йдеться про контроль з боку Генерального прокурора України антикорупційних органів НАБУ та САП. Напередодні цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що вніс новий законопроєкт, який врегулює ситуацію із незалежністю НАБУ та САП. Що відбувалося в третій день протестів дивіться у відео Радіо Свобода.

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