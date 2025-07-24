У Києві третій день поспіль активні громадяни висловлюють свій протест рішенню парламенту та президента Володимира Зеленського щодо законопроєкту номер 12414. Йдеться про контроль з боку Генерального прокурора України антикорупційних органів НАБУ та САП. Напередодні цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що вніс новий законопроєкт, який врегулює ситуацію із незалежністю НАБУ та САП. Що відбувалося в третій день протестів дивіться у відео Радіо Свобода.