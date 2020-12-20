Байден розповів, як його команда розв’язуватиме проблему змін клімату

Обраний президент США Джо Байден представив кандидатури на посади з питань довкілля та енергетики в його майбутньому уряді. Він наголосив, що нові призначення є частиною «амбітного плану його адміністрації щодо подолання екзистенціальної загрози нашого часу – зміни клімату».

Виступаючи у Вілмінгтоні (штат Делавер) 19 грудня, Байден сказав, що зміна клімату та екологічні проблеми будуть у центрі уваги в період його президентства.

«Люди, у нас криза. Подібно до того, як нам потрібно бути єдиними, щоб реагувати на COVID-19, нам потрібна уніфікована національна реакція на кліматичні зміни», – наголосив обраний президент США.

Очікується, що Байден застосуватиме суттєво інший підхід, ніж чинний президент Дональд Трамп, який вивів Сполучені Штати з Паризьких кліматичних угод і скасував низку екологічних норм. Байден заявив, що планує повернути США до виконання норм Паризьких угод.

Серед кандидатур, яких Байден представив, є представниця штату Нью-Мексико Деб Гааланд. Її номіновано на посаду керівниці Міністерства внутрішніх справ, яке у США відповідає за управління федеральними землями, природними ресурсами та вирішення питань співпраці з племенами.

У разі затвердження Сенатом Гааланд стане першою індіанкою, який обійме посаду в уряді.