Блінкен: ми уважно спостерігаємо за відведенням Росією сил від кордонів з Україною

Росія починає відводити війська від кордону з Україною. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен сказав в інтерв'ю американському телеканалу CBS 2 травня.

«Ми дуже, дуже уважно слідкуємо за цим», – додав головний дипломат США.

Блінкен наголосив, що Росія накопичила найбільшу кількість сил на кордоні з Україною «з 2014 року, коли Росія провела вторгнення».

Він заявив, що чіткого розуміння намірів Путіна в регіоні немає. «Я не можу сказати, що нам відомі наміри Путіна. Є низка речей, які він може обрати. Впродовж останніх декількох днів ми, очевидно, бачили намір прибрати деякі з цих сил і деякі з них справді почали відхід».

Під час інтерв'ю журналістка CBS Нора О’Доннелл нагадала про те, що «прапрадід держсекретаря США Мейн Блінкен іммігрував до Нью-Йорка з України в 1904 році, тікаючи від російських утисків».

Цього тижня Блінкен планує відвідати Україну. Очікується, що під час візиту Блінкен «підтвердить непохитну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем тривалої російської агресії».

Він також «підтримає продовження інституційних реформ в Україні та подолання корупції, що є ключовим для зміцнення українських демократичних установ, економічного добробуту та євроатлантичного майбутнього», заявили в Держдепартаменті США.