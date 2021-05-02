Кулеба розповів, чи висували США вимоги перед зустріччю з Блінкеном  

Сполучені Штати Америки не висували вимог перед зустріччю державного секретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Про це розповів сам Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Чи був фактор загострення з боку Путіна сприятливим для інтенсифікації контактів зі США? Був. Але це був лише один з факторів. Тому що ще до цього загострення ми налагодили ефективний діалог зі США на всіх рівнях. І попри всі ті чутки, які лунали в медіа про те, що є якісь передумови для зустрічі, для розмов, запевняю вас, що ніяких таких передумов не було», – сказав Кулеба в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

За його словами, на певному етапі «самі американці нам казали: чим ми можемо допомогти, щоб зняти цю маячню, яка у вашому інформаційному просторі йде про те, що ми висуваємо до вас якісь вимоги?»

«Тому саме наша ефективна робота насамперед дозволила побудувати нормальні відносини зі США, з новою адміністрацією. І дійсно в Брюсселі, коли ми зустрілися з Ентоні Блінкеном, я запросив його якнайшвидше приїхати до України. Думаю, в мене є підстави вважати, що це запрошення було позитивно сприйняте, і Вашингтон чітко усвідомлює необхідність демонстрації підтримки України», – заявив Кулеба.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 5-6 травня перебуватиме в Києві з візитом. Основними темами поїздки мають стати підтримка у сфері безпеки та поступ у проведенні антикорупційних реформ.