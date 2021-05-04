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04 травня 2021, Київ 19:07
Новини | Події

ООС: бойовики тричі порушили режим припинення вогню з початку доби

У штабі зазначили, що втрат серед військових Збройних сил України немає

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 4 травня російські гібридні сили тричі порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, поблизу Водяного та Авдіївки бойовики відкривали вогонь із різних видів зброї, також українські військові зафіксували проліт безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. «Безпілотник був своєчасно подавлений засобами радіоелектронної боротьби», – ідеться у вечірньому зведенні.

Бойових втрат серед українських військових немає, інформує штаб ООС.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» актуальних повідомлень про бойові дії 4 травня немає.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

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Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 93 військовослужбовці.

З цієї кількості 33 військових загинули «під час бойової обстановки», уточнили в ЗСУ.

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