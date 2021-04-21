Знімки із супутника демонструють військову техніку Росії в окупованому Криму і біля східного кордону України

На фотографіях, опублікованих 20 квітня, відображене скупчення військової техніки Росії в окупованому Криму і вздовж східного російсько-українського кордону.​

Фотографії в цій галереї були зроблені в період з 27 березня по 16 квітня компанією Maxar Technologies , що займається створенням супутникових зображень, яка забезпечує «90 відсотків базового геопросторового інтелекту, використовуваного урядом США».

Глава Maxar Technologies Ден Яблонский сказав The Wall Street Journal , що його компанія опублікувала фотографії через «прихильність до прозорості».

Напруженість у відносинах між Сполученими Штатами і Росією різко зросла останніми тижнями, і минулого тижня президент США Джо Байден оголосив про нові санкції проти Москви через втручання у вибори і кібератаки SolarWinds .

Представники США заявляють, що кількість російських військовослужбовців в окупованому Криму та біля українського кордону за останній місяць подвоїлася.

Тим часом, 20 квітня, військові Збройних сил України опублікували фотографії своїх танкових навчань на українських східних теренах, не вказуючи конкретну місцевість.