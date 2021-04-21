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22 квітня 2021, Київ 00:20
Мультимедіа

Знімки із супутника демонструють військову техніку Росії в окупованому Криму і біля східного кордону України

Фото:Maxar Technologies (Courtesy Image)

На фотографіях, опублікованих 20 квітня, відображене скупчення військової техніки Росії в окупованому Криму і вздовж східного російсько-українського кордону.​

Російські військові літаки Су-34 вишикувалися в чергу на російській авіабазі Морозовск
Російські військові літаки Су-34 вишикувалися в чергу на російській авіабазі Морозовск

Фотографії в цій галереї були зроблені в період з 27 березня по 16 квітня компанією Maxar Technologies, що займається створенням супутникових зображень, яка забезпечує «90 відсотків базового геопросторового інтелекту, використовуваного урядом США».

Танки, вантажівки та інша військова техніка на полігоні Погорово поблизу Воронежа, Росія
Танки, вантажівки та інша військова техніка на полігоні Погорово поблизу Воронежа, Росія

Глава Maxar Technologies Ден Яблонский сказав The Wall Street Journal, що його компанія опублікувала фотографії через «прихильність до прозорості».

Намети та інше обладнання збирають на Ангарському полігоні в окупованому Криму під час недавнього розгортання російського війська в цьому районі
Намети та інше обладнання збирають на Ангарському полігоні в окупованому Криму під час недавнього розгортання російського війська в цьому районі

Напруженість у відносинах між Сполученими Штатами і Росією різко зросла останніми тижнями, і минулого тижня президент США Джо Байден оголосив про нові санкції проти Москви через втручання у вибори і кібератаки SolarWinds.

Повітряно-десантні підрозділи були помічені на маневрах, коли російські військові дислокуються на полігоні Ангарський в окупованому Криму
Повітряно-десантні підрозділи були помічені на маневрах, коли російські військові дислокуються на полігоні Ангарський в окупованому Криму

Представники США заявляють, що кількість російських військовослужбовців в окупованому Криму та біля українського кордону за останній місяць подвоїлася.

Авіабаза Кіровське в окупованому Криму
Авіабаза Кіровське в окупованому Криму
Російські військові літаки на авіабазі Саки в окупованому Криму
Російські військові літаки на авіабазі Саки в окупованому Криму
Танки та інша військова техніка на полігоні Погоново під Воронежем, Росія
Танки та інша військова техніка на полігоні Погоново під Воронежем, Росія
Розміщення російських військових на полігоні Опук на чорноморському узбережжі окупованого Криму
Розміщення російських військових на полігоні Опук на чорноморському узбережжі окупованого Криму
Військовий полігон Погоново під Воронежем, Росія
Військовий полігон Погоново під Воронежем, Росія

Тим часом, 20 квітня, військові Збройних сил України опублікували фотографії своїх танкових навчань на українських східних теренах, не вказуючи конкретну місцевість.

Українські танки беруть участь у навчаннях у невідомому місці на сході країни
Українські танки беруть участь у навчаннях у невідомому місці на сході країни
Українські військовослужбовці на зенітно-гарматно-ракетній установці «Тунгуска»
Українські військовослужбовці на зенітно-гарматно-ракетній установці «Тунгуска»
Замаскований український танк під час навчань
Замаскований український танк під час навчань

19 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ЄС «відрадити Москву від подальшої ескалації», запровадивши нові санкції проти Росії.

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