«Голий Путін» на «золотому» унітазі: у Чехії протестували проти дій Кремля

На площі Бориса Нємцова у Празі 16 квітня учасники активістської групи «Капутін» провели протестну акцію біля російського посольства. Під час протесту вони встановили постамент, на якому розташували «золотий» унітаз, та на який посадили зроблену заздалегідь ляльку, схожу на роздягненого президента Росії Володимира Путіна, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Таким чином активісти вирішили звернути увагу на агресивну політику Кремля не лише у бік України, але і всього світу. Зокрема акція була спрямована проти військової ескалації на сході України, нав’язування російської вакцини «Спутнік V» чеським громадянам та обмеження Кремлем людських прав і свобод самих росіян.

Напис на одному з плакатів, які тримали активісти: «Вбивця, злодій, диктатор».

«Останнім часом Росія Путіна поводиться досить агресивно щодо України, і це стосується всього світу. Російські війська на українських кордонах, утискаються права самих росіян – все це робиться для того, щоб утриматися при владі і мати змогу і далі сидіти на своєму золотому унітазі», – cказав організатор акції та засновник активістської групи «Капутін» Отакар Ван Гемунд.

Деталі акції до початку не розголошувалися. Близько 10 учасників групи прийшли до посольства о 12 годині, дістали пофарбовані у золотий колір йоржики для унітазу разом з іншими атрибутами та прикріпили їх до паркану російського посольства. Акцію припинили співробітники чеської поліції, адже вона не була узгоджена із правоохоронцями.

«Нас змусив сюди прийти той факт, що наша комуністична влада на чолі із комуністичним прем’єром і президентом підіграють Росії і не можуть висловитися на міжнародному рівні. Тож ми це робимо замість нашої влади ось у такий спосіб. Ми хочемо підтримати як вільних росіян, так і чехів, і українців, які захищають Європу перед російськими військами», – додав співорганізатор, учасник активістської групи «Капутін».

Міністерство закордонних справ Чехії запевнило Україну в підтримці її суверенітету і територіальної цілісності на тлі нарощування російської військової присутності навколо українських кордонів.

Учасники групи «Капутін» з 2014 року влаштовують у Чехії різні акції протесту проти російського впливу в Європі. Серед них була акція «Маріонетка Путіна», присвячена президентові Мілошу Земану, та інші численні акції протесту біля російського посольства, наприклад, «Зелені чоловічки».