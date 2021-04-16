Україна отримає «конкретну військово-технічну допомогу» від партнерів, якщо Росія піде в наступ – Кулеба

Україна зараз має одностайну підтримку у світі, й партнери не мають сумнівів, що ескалацію провокує саме Росія. Тож у разі, якщо активні бойові дії відновляться і стануть масштабними – Київ отримає «конкретну військово-технічну допомогу від низки партнерів». Про це заявив в ефірі програми «Право на владу» каналу «1+1» міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Україна отримує, і отримає ще більшу військово-технічну підтримку: зброю, розвідувальні дані, технології, які зміцнять українську здатність захищатися», – сказав Кулеба.

Серед іншого, Україна веде переговори із США та низкою інших країн про розширення тренувальних місій, які допоможуть підготовці українських Збройних сил, додав міністр.

Кулеба відзначив, що за останні два тижні провів 17 телефонних розмов із міністрами закордонних справ інших країн. У багатьох столицях світу уже напрацьовуються рішення, спрямовані на стримування російської агресії, каже він. Утім, про іноземну військову присутність на території України не йдеться – Росія лише мріє, щоб на території України з'явились бойові підрозділи інших країн, аби використати це в своїй пропаганді.

Росія зараз чітко відстежує кожну заяву і сигнал, який отримує в публічному просторі і на рівні власних дипломатичних каналів. Тож Київ використовує всі можливості, щоб здобути підтримку, зокрема, тривають переговори не лише зі США, і й з країнами «Групи семи (G7)», каже Кулеба.

«Щодо «Великої сімки»: ми перебуваємо в дуже тісній координації з Великою Британією, яка зараз там головує. Буквально за останній місяць вийшло дві дуже потужні заяви групи семи на рівні міністрів закордонних справ: Росія несе відповідальність за усе, що відбувається», – додав очільник МЗС.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. Росія, за даними розслідувачів, вже стягнула щонайменше 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України (США, ЄС, G7), а також НАТО, висловили їй свою підтримку.