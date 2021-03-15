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15 березня 2021, Київ 21:43
Новини | Політика

У Кіркорова заявили, що департамент міграції МВС Литви не роз’яснив йому причину заборони на в’їзд

19 січня влада Литви заборонила на п’ять років в’їзд в країну російському співаку Філіпу Кіркорову за виступи в окупованому Росією Криму.

Юрист Олександр Добровінський, який представляє інтереси російського співака Філіпа Кіркорова, стверджує, що в департаменті міграції МВС Литви не роз’яснили артисту причину п’ятирічної заборони на в’їзд в країну.

«Причина заборони на в’їзд Філіпу Кіркорову в Литву так і не зрозуміла», – цитує Добровінського ТАСС.

В агентстві заявляють, що у відповіді департаменту міграції МВС Литви, який є їхньому розпорядженні, вказано, що Кіркорова не повідомили про заборону, бо не було відоме місце його департаменту. Однак дані про заборону були оприлюднені на сайті департаменту.

19 січня влада Литви заборонила на п’ять років в’їзд в країну російському співаку Філіпу Кіркорову за виступи в окупованому Росією Криму. Його внесли до списку небажаних в Литві осіб.

Глава МЗС Литви зазначив, що його відомство буде систематично давати оцінку особам, яких Росія використовує «для просування своєї зовнішньої політики».

Юрист Кіркорова заявив, що вони оскаржують це рішення у Вільнюському окружному адміністративному суді.

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