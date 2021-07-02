Окружний адмінсуд Києва відкрив справу за позовом російського репера Моргенштерна до СБУ

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом російського музиканта Алішера Моргенштерна до Служби безпеки України через внесення його до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України.

«Позивач просить ОАСК визнати протиправними дії СБУ стосовно підготовки документів та звернення до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо внесення громадянина Російської Федерації Алішера Валєєва (сценічне ім’я MORGENSHERN) до Переліку осіб, які створюють загрозу національний безпеці.Також у позовних вимогах зазначено – визнати протиправним та скасувати наказ МКІП, датований квітнем 2021 року про оновлення відповідного Переліку, на підставі звернення СБУ та його оприлюднення на офіційному веб-сайті, який доповнено особою Алішера Валєєва», – йдеться в повідомленні пресслужби суду.

В ОАСК вказують, що Моргенштерн просить суд витребувати в СБУ постанову про заборону йому в’їзду в Україну.

Повідомляється, що справа розглядатиметься «за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи».

Раніше в Окружному адмінсуді заявили, що поки відклали позов Моргенштерна до СБУ для усунення недоліків подачі позовної заяви. Зараз вони усунені, вказали в ОАСК.

В середині червня до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) до Служби безпеки України щодо внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Перед тим, 29 квітня Міністерство культури й інформаційної політики внесло російського репера Моргенштерна до переліку загрозливих нацбезпеці осіб. До такого кроку Мінкульт вдався за поданням Служби безпеки.

У грудні 2020 року СБУ повідомляла на запит Радіо Свобода, що перевіряла російського репера Моргенштерна на предмет підстав про недопущення в Україну раніше того року і не виявила причин для відмови йому у в’їзді до країни.

Сам Моргенштерн повідомляв, що мав намір на початку літа 2021 року перетнути кордон України та виступити з концертами. Це повідомлення російського репера викликало критику в мережі щодо гастролей, які він анонсував у Києві, Харкові і Запоріжжі.

Моргенштерн раніше заявляв у пресі, що не розглядає «кримський ринок» для концертів, бо потім його не впустять на материкову Україну.

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