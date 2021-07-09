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Російський репер із «чорного списку» стверджує, що таки в’їхав до України

Російський репер Алішер Валєєв, який виступає під сценічним іменем Моргенштерн, стверджує, що таки в’їхав до України, хоча він перебуває в «чорному списку» – переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України і яким в’їзд до країни заборонений. Підтверджень чи чітких заперечень цього наразі немає.

Виконавець оприлюднив в інстаґрамі короткий відеоролик, у якому він знятий зі своєю нинішньою нареченою в невідомому місці і в невідомий час на тлі соняшникового поля і заявляє, що його «медовий місяць триває» і що він із дівчиною «в Україні» (саме так – ред.).

29 червня Міністерство культури та інформаційної політики України внесло Алішера Валєєва в згаданий перелік на подання Служби безпеки України. У списку станом на цей день він записаний під 28-м номером.

Валєєв уже оскаржив своє внесення до «чорного списку» в українському суді.

В СБУ заявили, що її позиція щодо внесення Валєєва-Моргенштерна до списку аргументована, і служба готова обстоювати її в суді.

У грудні 2020 року СБУ повідомляла на запит Радіо Свобода, що перевіряла тоді російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) на предмет підстав про недопущення в Україну раніше того року і не виявила причин для відмови йому у в’їзді до країни.

Сам Моргенштерн повідомляв, що має намір на початку літа 2021 року перетнути кордон України і виступити з концертами. Це повідомлення російського репера викликало критику в мережі щодо гастролей, які він анонсував у Києві, Харкові і Запоріжжі.

Зокрема, в Києві його концерт планувався на 3 червня, але його перенесли на невизначений термін.

Моргенштерн раніше заявляв у пресі, що не розглядає «кримський ринок» для концертів, бо потім його не впустять на материкову Україну.

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