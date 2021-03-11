Ізраїль вніс Київ до переліку міст, куди дозволено здійснювати авіарейси – посольство

Ізраїль дозволив здійснення авіарейсів до столиці України Києва, попри карантинні обмеження, повідомила пресслужба посольства України в Ізраїлі.

«Згідно з рішенням уряду Держави Ізраїль, до 20.03.2020 продовжать діяти суттєві обмеження на роботу міжнародного аеропорту Бен Гуріон. За результатами вжитих посольством заходів, ізраїльською стороною було включено м.Київ до переліку міст, до яких дозволено здійснювати авіарейси. Таким чином, громадяни України можуть скористатися авіарейсами українських та ізраїльських авіаперевізників для того, щоб повернутися додому», – йдеться в повідомленні.

У посольстві вказують, що на сьогодні вилетіти з аеропорту Бен Гуріон до Києва можна нерегулярними рейсами трьох авіакомпаній.

Доступні для бронювання квитки і умови здійснення польотів – за посиланням.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомляло про здійснення двох спецрейсів з Тель-Авіва до Києва для громадян України, яких в Ізраїлі застав карантин.