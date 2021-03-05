Другий спецрейс для повернення українців з Ізраїлю запланований на 8 березня – посольство

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що другий спеціальний авіарейс з Тель-Авіва до Києва для громадян України, які вимушено перебувають в Ізраїлі, запланований на 8 березня.

«8 березня 2021 року авіакомпанія SkyUP здійснить спецрейс PQ3904, Тель-Авів – Київ, виліт о 17:25. Зверніть увагу! На вимогу ізраїльської сторони, рейсом можуть скористатися тільки громадяни України», – повідомило Посольство України в Ізраїлі.

Деталі здійснення польоту – за посиланням.

Напередодні вже відбувся спецрейс з Тель-Авіва до Києва для громадян України.

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Влада Ізраїлю раніше обмежила авіасполучення після виявлення нового штаму коронавірусу в країні.