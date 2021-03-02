У МЗС повідомили, що спецрейс для повернення українців з Ізраїлю запланований на 4 березня

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що спеціальний авіарейс з Тель-Авіва до Києва для громадян України, які вимушено перебувають в Ізраїлі, запланований на 4 березня.

«Рейс з м. Тель-Авів до м. Київ авіакомпанії МАУ PS 1778 відбудеться 04.03.2021 о 05:30 ранку», – повідомили в МЗС.

Як випливає з повідомлення, рейс не регулярний, а відтак квитки на нього треба купувати.

«Іноземцям (у т.ч. громадянам України) не потрібно отримувати спеціальний дозвіл на виїзд з Ізраїлю», – нагадують в МЗС.

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Влада Ізраїлю до 6 березня обмежила авіасполучення після виявлення нового штаму коронавірусу в країні.