Нетаньягу звинуватив Іран у вибуху на ізраїльському вантажному судні

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звинуватив Іран у нападі на вантажне судно, що належить Ізраїлю, в Оманській затоці минулого тижня.

«Це справді була операція Ірану. Це зрозуміло», – сказав Нетаньягу державному радіо Kan в інтерв’ю, оприлюдненому 1 березня.

«Іран – найбільший ворог Ізраїлю, я рішуче налаштований його зупинити. Ми б’ємо по ньому в цілому регіоні», – сказав Нетаньягу у відповідь на запитання про те, чи Ізраїль помститься.

Прем’єр-міністр Ізраїлю додав, що Іран ніколи не здобуде ядерну зброю, про що він говорив із президентом США Джо Байденом.

Ізраїльське судно MV Helios Ray прямувало із саудівського порту Даммам до Сінгапуру, коли 25 лютого на ньому стався вибух. Судно на даний час стоїть у Дубаї, куди для розслідування направили ізраїльську команду.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив 27 лютого, що, найімовірніше, за вибухом стоїть Іран.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, але, за словами ізраїльського власника корабля, у борту судна залишилися два отвори діаметром 1,5 метра.

Як заявив Ганц, відомо, що Іран прагне завдати збитків ізраїльській інфраструктурі й громадянам.

Іран звинувачував Ізраїль у вбивстві свого головного вченого-ядерника в листопаді й обіцяв помститися.