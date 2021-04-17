У суботу, 17 квітня, декілька десятків мітингувальників пройшли ходою вулицями Сараєва, столиці Боснії й Герцеговині. Демонстранти закликали парламент країни зняти уряд, який вони звинувачують у поганому вирішенні ситуації з пандемією COVID-19. Протестувальників, сигналячи, підтримали автомобілісти. Організатори акції протесту – «Бій за життя» –звинувачують уряд у затримці закупівель вакцин. Активісти також закликали проводити обов'язкові тести ПЛР після в'їзду в ту країну. (Балканська редакція Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода)