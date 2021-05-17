Працювати 55 годин на тиждень і більше є небезпечним для життя. Погані новини для трудоголіків повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я. Вона опублікувала доповідь про вплив перепрацювання на смертність. Це перше глобальне дослідження, яке проводилося спільно з Міжнародною організацією праці, воно охоплює період із 2000-го до 2016 року. Виявилося, що понаднормова робота підвищує ризик інсульту та ішемічної хвороби серця. (Відео Reuters)