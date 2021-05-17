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18 травня 2021, Київ 01:19
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Понаднормова робота підвищує смертність від інсульту і захворювань серця – ВООЗ (відео)

Понаднормова робота підвищує смертність від інсульту і захворювань серця – ВООЗ (відео)
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Понаднормова робота підвищує смертність від інсульту і захворювань серця – ВООЗ (відео)

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Понаднормова робота щорічно забирає сотні тисяч життів, і ця ситуація може тільки погіршитися в період пандемії коронавірусу. Про це попереджає Всесвітня організація охорони здоров'я.

Працювати 55 годин на тиждень і більше є небезпечним для життя. Погані новини для трудоголіків повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я. Вона опублікувала доповідь про вплив перепрацювання на смертність. Це перше глобальне дослідження, яке проводилося спільно з Міжнародною організацією праці, воно охоплює період із 2000-го до 2016 року. Виявилося, що понаднормова робота підвищує ризик інсульту та ішемічної хвороби серця. (Відео Reuters)

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