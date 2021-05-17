Робота по 55 годин і більше на тиждень підвищує ризик передчасної смерті – дослідження ООН

В Організації Об’єднаних Націй заявили, що ризик передчасної смерті від серцевих захворювань та інсульту вищий у людей, які працюють більш ніж 55 годин на тиждень. 17 травня в журналі Environment International опубліковане дослідження Всесвітньої організації охорони здоров’я та Міжнародної організації праці, що вважається першою глобальною оцінкою ризиків для життя і здоров’я, пов’язаних з тривалою роботою.

У дослідженні, що охоплює передпандемічні роки (2000-2016), зібрані дані з десятків досліджень з участю сотень тисяч людей.

«Робота 55 і більше годин на тиждень – серйозна небезпека для здоров’я. Настав час усім нам – урядам, роботодавцям і службовцям – усвідомити той факт, що тривалий робочий день може призвести до передчасної смерті», – прокоментувала голова департаменту ВООЗ з питань довкілля, зміни клімату і охорони здоров’я Марія Нейра.

Повідомляється, що робота 55 або більше годин на тиждень, за даними дослідження, пов’язана зі збільшенням ризику інсульту на 35% і підвищенням ризику смерті від ішемічної хвороби серця на 17% в порівнянні з роботою від 35 до 40 годин.

У дослідженні вказано, що в період з 2000 до 2016 року кількість смертей від серцевих захворювань, пов’язаних з тривалим робочим днем, збільшилася на 42%, а кількість випадків інсульту – на 19%.

За оцінками дослідників, тільки в 2016 році 488 мільйонів людей у всьому світі працювали понад 55 годин на тиждень, що призвело до 398 тисяч смертей від інсульту і 347 тисяч летальних випадків від серцевих захворювань. Більшість зафіксованих смертей припала на людей віком 60-79 років, які працювали 55 годин і більше на тиждень у віці від 45 до 74 років.

У ВООЗ вказують, що понаднормова праця спричиняє близько третини «професійних» захворювань. Крім того, пандемія COVID-19 прискорює розвиток чинників, які можуть сприяти тенденції до збільшення робочого часу.

За словами гендиректора ВООЗ Тедроса Гебреєсуса, пандемія «істотно змінила методи роботи багатьох людей».

«Дистанційна робота стала нормою в багатьох галузях, часто стираючи кордони між домом і роботою. Крім того, багато компаній були змушені згорнути або закрити певні операції, щоб заощадити гроші, а люди, які все ще отримують заробітну плату, в кінцевому підсумку працюють більше годин. Ніяка робота не варта ризику інсульту або серцевого нападу», – сказав голова ВООЗ.

У дослідженні мовиться, що нині найбільше потерпають від понаднормової праці чоловіки і літні люди на територіях в межах західної частини Тихого океану і Південно-Східної Азії.