Головний санлікар Ляшко повідомив, що повернувся до роботи після одужання від COVID-19

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що повернувся до роботи після одужання від COVID-19.

«Друзі, одужав та повернувся до роботи. Як і прогнозував, перебіг хвороби був легкий, без ускладнень. Відповідно до стандарту надання медичної допомоги при COVID-19 перебував на лікарняному до відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, рахуючи з 10-го дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження. У такому випадку здавати повторно ПЛР-тест не потрібно», – повідомив Ляшко у фейсбуці.

Він пояснив, що, навіть після отримання першої дози вакцини, та, у разі, якщо інфікування відбувається до 22-го дня після щеплення, хвороба протікає легше.

«Дякую усім за підтримку, отримав величезну кількість порад, слів натхнення, мемів, які діяли краще ліків», – додав Ляшко.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко 15 березня повідомив, що захворів на COVID-19. Він вакцинувався від коронавірусу 2 березня препаратом Covishield від AstraZeneca у місті Кагарлик Київської області.