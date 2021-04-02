Кличко про коронавірус: «Ситуація наближається до критичної»

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що ситуація з коронавірусом у столиці наближається до критичної. Про це він сказав в ефірі програми Радіо Свобода Свобода LIVE.

«Ситуація, на жаль, непроста, м’яко кажучи. Ситуація наближається до критичної, і ми ні в якому разі не хочемо довести до критичної межі. Критична межа може означати колапс медичної системи. Що означає колапс медичної системи? Це означає, якщо людина захворіла і їй потрібна допомога, вона телефонує, а лікарі кажуть: «Вибачте, будь ласка, ми не можемо вам надати допомогу: у нас відсутні ліжка, у нас відсутнє обладнання, у нас відсутні лікарі», – сказав Кличко.

Мер Києва додав, що влада столиці збільшує кількість місць у лікарнях для пацієнтів з коронавірусним захворюванням.

«Ми збільшуємо постійно і обладнання, і ліжкомісця в наших лікарнях. Зараз переобладнуємо різні відділення, які ніколи не були інфекційними, але зараз ми переобладнуємо дуже швидко, і кількість ліжок в стаціонарних медзакладах Києва – 6200», – розповів Кличко.

За його словами, у лікарнях Києва перебувають близько 4,5 тисячі хворих на COVID-19, майже 3,5 тисячі – потребують штучної вентиляції легень чи кисневої підтримки.

В Україні за останню добу, за даними МОЗ, вперше виявили майже 20 тисяч нових хворих на COVID-19.