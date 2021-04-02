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02 квітня 2021, Київ 19:43
Новини | Політика

Садовий розповів, яка ситуація із ліжками для хворих на коронавірус

Мер Львова додав, що він поставив завдання забезпечити 3000 ліжок для хворих на коронавірус

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що на середину квітня у місці буде 2000 ліжок для хворих на коронавірус. Про це він сказав в ефірі програми Радіо Свобода Свобода LIVE.

«Основна проблема медицини – менеджмент. Треба терміново підсилювати керівний склад наших лікарень, особливо ковідних. Тому що те, що ми маємо сьогодні, – це є квіточки, повірняно з тим, що нас чекає у травні, червні, липні, серпні. Ми будемо мати ріст дуже великий, тому якщо з самого початку ми встановили резерв 1300 ліжок для хворих на коронавірус. Це наші комунальні лікарні, то ми зараз його підняли до 1400, і на середину квітня будемо мати 2000 ліжок», – розповів Садовий.

Мер Львова додав, що він поставив завдання забезпечити 3000 ліжок для хворих на коронавірус.

«Друга велика проблема – це є кисень. Споживання кисню виросло у 40 разів. Наприклад, є Львівський хімзавод, який продукує кисень, і вони вже на межі. Тому тут також важливо, щоб держава робила інвентаризацію всіх підприємств, які виробляють кисень, щоби не було форс-мажору», – зауважив Садовий.

30 березня у Львові до 12 квітня посилили карантинні заходи. Згідно з рішенням міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, громадський транспорт працюватиме у режимі спеціальних перевезень – дозволено займати лише сидячі місця, тимчасово припинений пільговий проїзд.

Через погіршення епідемічної ситуації з COVID-19 у Львові змінюють робочу дитячі садки – тепер працюватимуть лише чергові групи для дітей, батьки яких працюють.

Школярі продовжують навчатися дистанційно, магазини непродовольчої групи і будівельних товарів працюють тільки на виніс і за попереднім замовленням. Непродовольчі ринки, а також змішані ринки, повинні бути зачинені. Літні майданчики у місті не відкриватимуть до 12 квітня.

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