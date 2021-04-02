Садовий розповів, яка ситуація із ліжками для хворих на коронавірус

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що на середину квітня у місці буде 2000 ліжок для хворих на коронавірус. Про це він сказав в ефірі програми Радіо Свобода Свобода LIVE.

«Основна проблема медицини – менеджмент. Треба терміново підсилювати керівний склад наших лікарень, особливо ковідних. Тому що те, що ми маємо сьогодні, – це є квіточки, повірняно з тим, що нас чекає у травні, червні, липні, серпні. Ми будемо мати ріст дуже великий, тому якщо з самого початку ми встановили резерв 1300 ліжок для хворих на коронавірус. Це наші комунальні лікарні, то ми зараз його підняли до 1400, і на середину квітня будемо мати 2000 ліжок», – розповів Садовий.

Мер Львова додав, що він поставив завдання забезпечити 3000 ліжок для хворих на коронавірус.

«Друга велика проблема – це є кисень. Споживання кисню виросло у 40 разів. Наприклад, є Львівський хімзавод, який продукує кисень, і вони вже на межі. Тому тут також важливо, щоб держава робила інвентаризацію всіх підприємств, які виробляють кисень, щоби не було форс-мажору», – зауважив Садовий.

30 березня у Львові до 12 квітня посилили карантинні заходи. Згідно з рішенням міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, громадський транспорт працюватиме у режимі спеціальних перевезень – дозволено займати лише сидячі місця, тимчасово припинений пільговий проїзд.

Через погіршення епідемічної ситуації з COVID-19 у Львові змінюють робочу дитячі садки – тепер працюватимуть лише чергові групи для дітей, батьки яких працюють.

Школярі продовжують навчатися дистанційно, магазини непродовольчої групи і будівельних товарів працюють тільки на виніс і за попереднім замовленням. Непродовольчі ринки, а також змішані ринки, повинні бути зачинені. Літні майданчики у місті не відкриватимуть до 12 квітня.