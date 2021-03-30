У Львові до 12 квітня посилили карантин. Транспорт працюватиме у режимі спецперевезень

У Львові з 30 березня і до 12 квітня посилили карантинні заходи. Згідно з рішення міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, громадський транспорт працюватиме у режимі спеціальних перевезень – дозволено займати лише сидячі місця, тимчасово припинений пільговий проїзд. Ніяких документів показувати водієві не потрібно.

«Ми надіємося на свідомість людей, що громадським транспортом користуватимуться ті, хто їдуть на роботу. Люди старшого віку мають розуміти, що транспорт – це місце, де можна найшвидше заразитись. Ми не плануємо зменшувати кількість транспорту. Мають бути винятково сидячі місця і люди у масках», – заявив мер Львова Андрій Садовий.

Через погіршення епідемічної ситуації з COVID-19 у Львові змінюють робочу дитячі садки – тепер працюватимуть лише чергові групи для дітей, батьки яких працюють.

Школярі продовжують навчатися дистанційно, магазини непродовольчої групи і будівельних товарів працюють тільки на виніс і за попереднім замовленням. Непродовольчі ринки, а також змішані ринки, повинні бути зачинені. Літні майданчики у місті не відкриватимуть до 12 квітня.

Раніше у Львові вже посилювали карантин – з 19 березня, а 25 березня Львівська область перебуває у «червоній» зоні.

За останню добу в області підтверджений 961 новий випадок COVID-19, з них у Львові – 502. У лікарні області госпіталізували 309 хворих, виписали – 267.

На сьогодні у Львівській області на стаціонарному лікуванні з різними стадіями пневмонії перебуває понад 3 тисячі людей, у тому числі у міських шпиталях – 1017, з яких 2583 – «ковідні» пацієнти; в реанімаційних відділеннях – 243 особи, 66 підключені до штучної вентиляції легень.