Міська влада Києва посилила обмеження у наземному громадському транспорті. Заповнюваність – не більша від 50 відсотків. Поліцейські штрафують перевізників, а люди добираються додому на таксі. В КМДА припиняти роботу громадського транспорту не планують, але мер столиці Віталій Кличко просить киян не «шастати» без нагальної потреби. Який нині пасажиропотік і чи буде подорожчання цін на перевезення у Києві?
Чи буде транспортний колапс у Києві під час локдауну? (відео)
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