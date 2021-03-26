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26 березня 2021, Київ 23:00
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Чи буде транспортний колапс у Києві під час локдауну? (відео)

Чи буде транспортний колапс у Києві під час локдауну? (відео)
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Чи буде транспортний колапс у Києві під час локдауну? (відео)

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Із 22 березня у столиці України «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки щодо COVID-19.

Міська влада Києва посилила обмеження у наземному громадському транспорті. Заповнюваність – не більша від 50 відсотків. Поліцейські штрафують перевізників, а люди добираються додому на таксі. В КМДА припиняти роботу громадського транспорту не планують, але мер столиці Віталій Кличко просить киян не «шастати» без нагальної потреби. Який нині пасажиропотік і чи буде подорожчання цін на перевезення у Києві?

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