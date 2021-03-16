«Уколи – в руку, гроші – в кишеню»: Байден пояснив, як працюватиме «План порятунку Америки»

Президент США Джо Байден розповів деталі «Плану порятунку Америки», який розгорнула адміністрація. Він включає медичну та фінансову підтримку людей, які проживають в США.

«Протягом наступних 10 днів ми досягнемо двох величезних цілей. Перша – сто мільйонів щеплень в руки людей протягом 10 днів. І друга – сто мільйонів чеків у кишені людей протягом 10 днів. Уколи – в руку, гроші – в кишеню. Це важливо», – заявив Джо Байден.

Разом із цим президент наголосив, що оголошення цього плану – одна річ, але його втілення – зовсім інша. «Воно потребує прискіпливого нагляду, щоб впевнитись, що допомога надходить швидко, справедливо та ефективно, без витрат чи шахрайства на вашому банківському рахунку, в поштовій скриньці», – додав Джо Байден.

Відповідальним за нагляд за «Планом порятунку Америки» президент призначив Джіна Сперлінга, експерта з економічної політики. Раніше Сперлінг був директором ради з економіки при Білому домі. Цю посаду він обіймав за президентства Клінтона та Обами.

У «План порятунку Америки» входить пакет економічної допомоги обсягом у 1,9 трильйона доларів. Зокрема, туди закладено $1400 разової виплати для 90% населення США, що заробляє менше $75 000 на рік, $300 коронавірусної надбавки в допомозі з безробіття, а також фінансова підтримка шкіл та дитсадків, малого бізнесу, авіакомпаній тощо.

Крім цього, Джо Байден наголосив на важливості масової вакцинації. Він закликав лікарів, пасторів та малі спільноти заохочувати людей у своїх громадах щеплюватись. Перед цим таку ж думку озвучила на пресконференції речниця Білого дому Джен Псакі.

«Якби колишній президент Трамп прокинувся завтра і захотів більш активно виступити щодо безпечності та ефективності вакцини, ми б це, звісно, підтримали. Але важливо зазначити, що 81% республіканців сказали, що вони б довірились своєму власному лікарю чи постачальнику медичних послуг, і це важливо», – сказала Джен Псакі.

Недавнє спільне опитування телеканалу PBS, радіо NPR і соціологічної служби Marist показало, що близько половини американських чоловіків, які назвали себе республіканцями, заявили, що вони не планують вакцинуватися.