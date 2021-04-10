В деяких звіринцях вже говорять про найгірші варіанти, а саме – перевезення тварин до інших зоопарків Європи або ж навіть евтаназію. Аби прогодувати тварин? зоопарки влаштовують онлайн-акції – «купи їжу звіряткові», де можна купити порцію їжі тварині, яка вам сподобалася, через смартфон. А щоб тварини не нудьгували без відвідувачів, влаштовують їм онлайн-конференції із тваринами з інших зоопарків.