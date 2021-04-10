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10 квітня 2021, Київ 21:28
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«Нагодуй звірятко онлайн»: зоопарки Чехії – у скруті через відсутність відвідувачів (відео)

«Нагодуй звірятко онлайн»: зоопарки Чехії – у скруті через відсутність відвідувачів (відео)
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«Нагодуй звірятко онлайн»: зоопарки Чехії – у скруті через відсутність відвідувачів (відео)

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Через відсутність відвідувачів чеські зоопарки опинилися у критичному стані. Обмеження, пов’язані з епідемією коронавірусу, ставлять під загрозу умови утримання деяких тварин.

В деяких звіринцях вже говорять про найгірші варіанти, а саме – перевезення тварин до інших зоопарків Європи або ж навіть евтаназію. Аби прогодувати тварин? зоопарки влаштовують онлайн-акції – «купи їжу звіряткові», де можна купити порцію їжі тварині, яка вам сподобалася, через смартфон. А щоб тварини не нудьгували без відвідувачів, влаштовують їм онлайн-конференції із тваринами з інших зоопарків.

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