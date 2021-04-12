У Білорусі вимкнули телеканал Euronews і почали транслювати російський канал «Победа»

У Білорусі з 12 квітня припинена трансляція телеканалу Euronews, повідомило Міністерство інформації країни. Як заявили у міністерстві, термін дії дозволу, який раніше видали телеканалу для мовлення в Білорусі, закінчився.

Водночас із 12 квітня, пише відомство, у Білорусі починає мовити російський телеканал «Победа» – «масштабний проєкт «Первого канала», створений до 75-річчя Перемоги».

Euronews – європейський цілодобовий інформаційний телеканал, який поєднує відеохроніку світових подій і аудіокоментар 13 мовами.

У Білоруській асоціації журналістів не виключили, що за припиненням мовлення Euronews стоїть щось більше, ніж формальні порушення.

«Швидше за все, це було зроблено з метою ще більшої інформаційної блокади білоруського народу. Влада, починаючи з літа, систематично створювала, умовно кажучи, «китайську стіну» навколо білоруського суспільства – репресувала журналістів, закривала публікації», – заявив заступник голови Білоруської асоціації журналістів Борис Горецький. Його слова наводить агентство БелаПАН.

Медіаексперт Павлюк Биковський, якого цитує білоруська служба Радіо Свобода, зазначив, зі свого боку, що масова аудиторія в Білорусі «не має доступу до таких проєктів мовлення, як CNN, Fox News і багатьох інших каналів, які були б можливою альтернативою тому, що показують білоруські державні або російські телеканали».

З серпня минулого року в Білорусі тривають масові протести проти офіційних підсумків президентських виборів, за якими переможцем оголосили Олександра Лукашенка.

Західні країни не визнали його легітимно обраним президентом. Проти Лукашенка і чиновників з його оточення запровадили санкції, в тому числі за жорсткі розгони силовиками мирних протестів і серйозні порушення прав людини. Мінськ звинувачення заперечує. Москва в ситуації після виборів підтримала білоруську владу.