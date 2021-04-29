В Україні проведуть міжнародний форум про гібридні загрози демократії

У Києві 7-8 червня 2021 року відбудеться міжнародний форум «Демократія в Дії: Zero Corruption» з питань гібридних загроз демократії: дезінформації, корупції та правових війн. Про це повідомили співорганізатори події з Центру протидії корупції під час презентації 29 квітня.

За словами організаторів, форум відбудеться у поєднанні офлайн та онлайн формату. Участь у заході підтвердили президент України Володимир Зеленський, президентка Молдови Мая Санду, прем’єр-міністр Латвії Артурс Каріньш, віцепрезедентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Йоурова, член Європарламенту Андрюс Кубілюс та інші спікери.

На конференції обговорюватимуть питання лідерства у часи відновлення демократії, взаємодію України та Грузії з НАТО та «політику відкритих дверей» Альянсу, персональні санкції як реакцію Заходу на порушення прав людини.

Також під час форуму дискутуватимуть щодо правосуддя та судочинства у перехідних демократіях, запобігання політичній корупції, міжнародної реакції на дезінформацію, додали в оргкомітеті.