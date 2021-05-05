США не прагнуть ескалації у відносинах із Росією – Білий дім

США не прагнуть ескалації у відносинах із Росією, водночас будуть рішуче відповідати на на дії Москви, які завдають шкоди американським національним інтересам, заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

За її словами, хоча США висловлюють занепокоєння неправомірними діями Росії і, як і раніше, вдаються до дій, щоб притягти Москву до відповідальності у випадках, коли це необхідно, Вашингтон бачить сфери, в яких Росія і США можуть продовжувати конструктивну співпрацю.

«Ми посилаємо сигнал про те, що ми не шукаємо ескалації відносин ні з точки зору риторики, ні з точки зору дій. Звичайно, ми залишаємо за собою право вживати заходів, якщо це потрібно в зв’язку з їхніми діями. І ми хочемо, щоб у нас були стабільні відносини у сферах, де можлива конструктивна робота, як, наприклад, у питанні переговорів щодо Ірану», – сказала Псакі 4 травня, додавши, що Вашингтон продовжить «озвучувати свої побоювання» щодо Москви, якщо матиме їх.

Речниця Білого дому заявила про це, коментуючи заяву держсекретаря Ентоні Блінкена, який сказав, що США хочуть встановлення «більш стабільних» відносин із Росією. Водночас, за його словами, все буде залежати від політики Кремля і від його агресивності.