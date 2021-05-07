На 9 мая, которое в России отмечают как День победы, можно уверенно прогнозировать информационную повестку федеральных российских СМИ касательно Украины. Последние 7 лет она почти не меняется, а в череде антигероев сообщений из Украины изменился только один – президент. Раньше это в российском телевизоре был Петр Порошенко, который «отдал празднование 9 мая на растерзание националистам и Западу», а теперь это Владимир Зеленский, который «​предал память деда-орденоносца»​ и «​пошел на поводу у бандеровцев»​. В сюжетах (таких, как этот) звучит тревожная музыка и рассказывается о переписывании истории и нацистах – и высмеивается желание отмечать День памяти и примирения 8 мая.

Как 9 мая отмечают в России и на захваченных ее группировками территориях Украины, что людям говорят об украинской традиции, и что из этого – манипуляции, разбирает Радио Донбасс.Реалии.

Праздник №1

В конце апреля 2021 года президент России назвал 9 мая – «День победы» – главным праздником России. Еще в 2018 году День победы и Новый год назвали главными для себя праздниками, соответственно, 95 и 96 процентов россиян. Особенностью отмечания этого дня в России и на подконтрольных ей территориях в последние годы и есть показательное празднично-карнавальное отношение к нему. Сравнение с Новым годом – очень кстати. Для подтверждения этому можно просто обратить внимание на бесконечное количество детских костюмированных мероприятий, шествий и утренников. Продажу детских костюмчиков в виде формы солдат Второй мировой или колясок в виде танков.

В этом году ярким примером таких мероприятий стала детская постановка в Лихославле Тверской области России. Соцсети облетела фотография со сценкой, в которой дети изображают могилы погибших бойцов.

Это касается и разукрашенных автомобилей, тематических меню в ресторанах, концертов и «увеселительных мероприятий». Со стороны, казалось бы, это не соответствует трагическому значению событий, произошедших почти 80 лет назад.

Касается эта тенденция и подконтрольных России территорий Украины и других непризнанных территорий.

Некоторые мероприятия и акции, которые устраивают в России, носят нарочито-политический характер. Тут тема чествования ветеранов и жертв Второй мировой (в России – Великой отечественной войны) становится только фоном для демонстрации политического курса Кремля.

В этом контексте люди выходят на акцию «Бессмертный полк» с портретами воевавших родственников. Такая акция, на первый взгляд, наиболее соответствует теме памяти погибших – но и она стала внутри России демонстрацией солидарности с политикой Кремля, когда во главе колонн идет высшее или местное руководство страны; в Москве не раз фиксировали организацию демонстрации с массовкой и розданными плакатами и даже их последующим выбрасыванием на свалку, чем мероприятие было полностью дискредитировано. Призывают на «Бессмертный полк» и на оккупированной части Донбасса: людям даже приходит СМС-рассылка об этом.

В других странах эти акции из гражданских и памятных превратились скорее в демонстрацию солидарности с внешней политикой Москвы. Подобным образом выглядят международные мотопробеги группы «Ночные волки».

В чем проблема?

Подобное отношение российского общества к Дню победы как празднику с определенными атрибутами размывает само значение даты и исторических выводов, которые она должна нести – на этом акцентируют историки. Детские марши, надписи «Можем повторить» на автомобилях и «победные меню» в ресторанах за пределами сферы влияния России обычно вызывают недоумение. Вероятно, нелепо это выглядит и в глазах многих молодых россиян, для которых события сороковых годов 20-го века невероятно далеки, и в будущем, констатируют аналитики, подобная карнавальность может полностью заменить значение отмечаемых дат и вызвать отторжение:

Такие празднования демонстративно противопоставляются Дню памяти и примирения 8 мая, который отмечают в западном мире. Федеральные каналы трактуют для своей аудитории западный подход как игнорирование памяти дедов, которые воевали. Пропагандой Россия-СССР выставляется как страна-победитель не только над гитлеровской Германией во Второй мировой войне, а и участницей конфликта против всего «Запада».

Красный мак: в чем отличие

С 2015 года Украина официально отмечает День памяти и примирения 8 мая. В отличие от Дня победы, который отрицает причины начала войны, День памяти и примирения говорит о ценности человеческой жизни и жертвах, которые понесли народы из-за политики диктаторов.

В эфире историк Ярослав Грицак объясняет больше об этом:

Символом Дня памяти и примирения является красный мак. 9 мая тоже осталось памятным днем – и остается выходным. В Украине в оба этих дня руководители государства участвуют в траурных мероприятиях, возлагаются цветы к памятникам жертв войны. На официальном уровне чествуют немногих оставшихся ветеранов Второй мировой. Торжественные мероприятия проходят в воинских частях и даже на линии фронта на Донбассе. В соцсетях многие активно участвуют в акции «Ніколи знову», размещая на аватарках красные маки.По своей сути День памяти и примирения 8 мая – намного больше про людей и про «дедов», которыми оперирует российская пропаганда.

Вот, например, сюжет о 9 мая в Украине от подконтрольного группировке «ДНР» телеканала «Юнион». В сюжете показали и ветеранов, которые отмечают памятный день в Киеве, и президента Зеленского, который возлагает цветы к вечному огню, а в речи осуждает нацизм и войну.

6 мая в Славянске попрощались с военными Красной армии, погибшими на территории Славянского района во время Второй мировой войны в период с 1941 по 1943 годы.

Тем не менее, для российской и оккупированной аудитории рисуют картинку Украины, которая якобы «предала память ветеранов». Возможно, потому что в Украине эти события отмечают по-другому. Если для России так важно сохранение традиции отмечания победы над нацизмом, чествование ветеранов и памяти погибших, то, возможно, логичным бы было демонстрация происходящего в Украине в эти дни в положительном ключе. Но видимо цели у пропаганды – другие.

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