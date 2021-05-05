Вечером 4 мая в Лисичанске горело историческое здание: Бельгийская больница. Это один из известнейших туристических объектов в регионе – он построен в 1892 году бельгийским инженером Эрнестом Сольвэ. С прекращением работы Лисичанского содового завода в 2009 году больница постепенно начала приходить в упадок. Но за сохранение комплекса исторических зданий боролись активисты. Комплекс сооружений города попал в пятерку номинантов конкурса Belgian Heritage Abroad Award 2017, который ежегодно проходит при поддержке фонда короля Бельгии. Сильно ли пострадало здание от пожара?

Спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области Андрей Кравченко рассказал, что в службу спасения о пожаре сообщили после 8 вечера во вторник. Тушить пожар пришлось как в самом здании, так и на кровле, которая горела.

Краевед из луганской области, активист, который занимался сохранением Бельгийско больницы, Ариф Багиров побывал в здании больницы после пожара. По его словам, благодаря работе пожарных ущерб был минимальным. Другое дело, что здание и без того находилось в плачевном состоянии.

«Горела, по сути, заброшка. Горели детали крыши, которых уже нет. Деревянные балки, которые горели, не используются, а если здание и будет ремонтироваться, то их нужно заменять. С учетом того, что уже падают бетонные перекрытия, сгоревгие бетонные балки не так и важны», – рассказал Багиров.

Он напомнил о судьбе исторического знаия больницы и перспективах его реставрации:

«За последние годы здание пришло в плохое состояние, из него вытягивали что только можно. Грубо говоря: мародерили. Больно смотреть, как уничтожают красивое здание, которому больше ста лет, в стоительстве которго принимал участие молодой Володя Сосюра, который жил там в Верхнем. А таких зданий на Луганщине не так уж и много, чтобы вот так ими разбрасываться. Я узнал о ней в 2017 году, когда мы делали проект о сохранении исторического наследия. Вся эта инфраструктура, которой обрастал Содовый завод, который был построен в конце 19 века, а это более 50 зданий – это самое большое бельгийское наследие за пределами самой Бельгии. По этому поводу в 2017 году король Бельгии и вынес свою специальную грамоту».

Несмотря на инициативу активистов и краеведов и даже зарубежное внимание, пока никакого продвижения в деле сохраниния и восстановления бельгийского наследия в Лисичанске, по словам Арифа Багирова, нет.

Сегодня из бельгисйского наследия Лисичанска не сохранились отель и 3 дома. Они пострадали от оползней. Остальные здания уцелели. Но судьба у них разная. Некоторые из них еще используются, больнице повезло меньше.

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