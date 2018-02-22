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Бельгийский Лисичанск: город на Луганщине стал первым в «Бельгийском наследии за границей». Премию Belgian Heritage Abroad Award 2017 привез в Лисичанск посол Люк Якобс. Что же более ста лет назад построили бельгийские мастера в одном из старейших городов Донбасса?

Бельгийцы построили в Лисичанске полноценный комплекс, который включал как промышленные, так и социальные объекты. Началось строительство еще в конце 19-го века. Тогда бельгийские предприниматели получили разрешение от Российской империи инвестировать в местную промышленность. В Лисичанске они построили крупнейший на тот момент содовый завод в Европе, а также всю необходимую инфраструктуру – больницу, школу, дома для своих строителей и инженеров, а также общежития для местных работников. Если не брать в расчет сам завод, то всего было построено 33 объекта.

На мой взгляд, самым интересным объектом была гостиница

«На мой взгляд, самым интересным объектом была гостиница. Она строилась в то время, когда сюда приехал Сольве – владелец компании. Где его нужно было принимать? Его же не примешь в заводских помещениях, и не будешь квартировать у рабочих. Строился отель. Он построен был в прекрасном стиле. Модерн. И имея такие объекты, это поселение могло уже считаться городом», – рассказал куратор художественного направления украинского кризисного медиацентра Леонид Марущак.

До современности дожили не все здания, построенные бельгийцами. Завод проработал до 2009 года. А сейчас от него остались только развалины.

Не сохранились отель и 3 дома. Они пострадали от оползней. Остальные здания уцелели. Но судьба у них разная. Например, здание больницы использовалось до 2010 года. Но сейчас оно опустело и постепенно приходит в упадок.

Брошены и некоторые двухэтажные дома, куда изначально селили бельгийских строителей.

Но есть и здания, которые до сих пор в строю. В одном из них сейчас располагается лисичанская гимназия.

Продолжают жить люди и в домах, где больше 100 лет назад селили бельгийских инженеров.

В одном из них живет лисичанин Сергей Николаевич. Квартира ему досталась от бабушки. А та получила ее еще в 1953 году, когда работала на содовом заводе.

Ну как бельгийцы строили, так оно и стоит до сих пор

«Ну хороший дом. Стоит. Высота больше 3 метров. Подвалы из природного камня. Ну как бельгийцы строили, так оно и стоит до сих пор», – говорит Сергей Николаевич.

Подобных архитектурных строений в городе Лисичанске и близлежащих городах нет – директор музея

Здания бельгийской постройки имеют большую историческую и архитектурную ценность, считает директор Лисичанского краеведческого музея Нина Бондарь. Однако на данный момент из 30 зданий всего 2 имеют статус памятника архитектуры. А многие остальные даже не находятся на балансе города. И это может привести к потере этих ценностей.

Здания очень отличаются по своему архитектурному стилю

«Подобных архитектурных строений в городе Лисичанске и близлежащих городах нет. То есть был привлечен иностранный капитал, иностранные инженеры для строительства этих домов. Здания очень отличаются по своему архитектурному стилю. В основном все построено в стиле модерн», – рассказала Нина Бондарь.

Активно говорить о сохранении бельгийского наследия в Лисичанске начали буквально два года назад. Тогда в город приехал посол Бельгии в Украине Люк Якобс, и ему показали здания, которые строили его предки. В прошлом году по его инициативе лисичанский комплекс получил возможность поучаствовать в премии «Бельгийское наследие за границей», которая проводится ежегодно при поддержке фонда короля Бельгии. Лисичанский комплекс попал в пятерку победителей и получил диплом. 21 февраля Люк Якобс привез в Лисичанск его лично.

Я очень рад, что в Лисичанске есть бельгийское наследие

«Я очень рад, что в Лисичанске есть бельгийское наследие. И наше руководство также было удивлено и поражено, что оно сохранилось. И информация о нем сохранилась. И в дальнейшем мы будем планировать, как поддерживать его», – рассказал Люк Якобс.

Директор лисичанского краеведческого музея Нина Бондарь рассчитывает, что получение диплома позволит участвовать в европейских грантах и, возможно, получить помощь для сохранения бельгийского наследия в Лисичанске.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)