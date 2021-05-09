У поліції повідомили про порушення і затриманих 8 і 9 травня

Національна поліція України повідомила про низку порушень, зафіксованих у різних містах під час акцій 8 і 9 травня.

Зокрема, в Києві під час акції біля парку Вічної Слави 9 травня одного із учасників, 16-річного місцевого жителя, притягнули до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство: він використав нацистське вітання під час заходів.

Поліція Миколаївської області заявила, що відкрила два кримінальні провадження у ході проведення заходів із відзначення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні після того, як поліцейські отримали чотири повідомлення, які стосувалися використання забороненої символіки.

«Вранці у місті Очаків під час урочистої ходи з покладанням квітів біля пам'ятника невідомому солдату в одного з учасників був виявлений червоний прапор із зображенням забороненої законом символіки. Вимогу поліцейських прибрати прапор громадянин проігнорував, через що між присутніми учасниками ходи та поліцейськими виникла сутичка. Правоохоронці конфлікт припинили», – йдеться в повідомленні.

Відомості за вказаним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів» і «опір представникові влади».

Поліція Одещини повідомила, що викрила шістьох порушників громадського порядку: п’ятеро з них доставлені до відділів поліції з Алеї слави, ще один – з 412 берегової батареї.

За результатами перевірок склали один протокол за статтею «виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки», два – за статтею «дрібне хуліганство», два – за статтею «злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця» і один – за статтею «порушення правил щодо карантину людей».

Поліція Дніпропетровщини повідомила, що масові заходи з нагоди 9 травня проходять без грубих порушень публічної безпеки. За публічне використання «георгіївської» стрічки у Дніпрі поліцейські склали один адміністративний протокол.

Крім цього, до журналу єдиного обліку внесено ще чотири повідомлення про можливі порушення. Це – виявлення та вилучення ємності із рідиною, схожу на «зеленку», ножів, перцевих балончиків та інші факти, розгляд яких наразі ще триває, додали в поліції.

Раніше заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич повідомив про кримінальні провадження, відкриті поліцією 8 травня в День пам’яті та примирення.

«У Миколаївській області місцева жителька на даху будинку закріпила прапор червоного кольору з комуністичною символікою та встановила дві фотокартки з «георгіївською» стрічкою. У Житомирській області на території ПП «Автосвіт» на флагштоці одним з працівників розміщено прапор червоного кольору з комуністичною символікою. У Запоріжжі біля пам’ятника «Воїнам-автомобілістам» невідомий закріпив прапор червоного кольору з написом «Полк победы 1941-1945». По всіх подіях поліцією відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів – ред.)», – сказав Фацевич.

В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів.

9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 8 травня – День пам’яті та примирення.