Мінінфраструктури буде лобіювати зменшення частки портових зборів, які перераховують у держбюджет

Міністерство інфраструктури буде лобіювати зниження долі портових зборів, яку потрібно віддавати в бюджет – з 80 відсотків до 30. Про це під час конференції «Інфраструктура півдня України» Mintrans Media заявив заступник міністра Юрій Васьков, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За його словами, насправді відрахувань виходить навіть більше – понад 90 відсотків з податками.

Портові збори сплачують судновласники, чиї судна заходять в морські порти України. Згідно з законом «Про порти», саме за рахунок цих коштів «Адміністрація морських портів України» має ремонтувати і реставрувати об’єкти критичної портової інфраструктури, в тому числі причали.

«Сьогодні 90 відсотків інфраструктури зношені. Кожного року АМПУ потрібно 5 мільярдів гривень на обслуговування і підтримання в належному стані всіх об’єктів, а якщо модернізувати і будувати нові – потрібно 8-9 мільярдів. Але сьогодні в них є максимум мільярд гривень на рік – в п’ять разів менше, аніж потрібно», – заявив Васьков.

Саме тому міністерство будо лобіювати зниження частки портових зборів, які потрібно передати в бюджет до 30 відсотків, менше не можна за законом, заявив заступник міністра. Решта грошей буде використовуватись за призначенням – для ремонту і обслуговування портової інфраструктури.

Можливим варіантом, за словами Васькова, є також повне припинення перерахування зборів до бюджету, за виключенням податків та дивідендів. Заступник міністра припустив, що частину зборів можна також передавати місцевій владі – для утримання під’їздів до порту та іншої припортової інфраструктури.