«Світ і Україна пам’ятають про 298 жертв» – Зеленський у роковини трагедії MH17

Президент України Володимир Зеленський у роковини збиття літака рейсу MH17 наголосив на важливості притягнення до відповідальності винних у цій трагедії.

«Світ і Україна пам’ятають про 298 жертв «Малайзійських авіаліній». Притягнення до відповідальності винних у катастрофі важливо не лише для родичів загиблих людей, а й для майбутніх поколінь», – вказав Зеленський.

Україна сподівається на співпрацю Росії зі слідчими в цій справі задля з’ясування правди та притягнення винних до відповідальності, вказує офіційний сайт глави держави.

Пасажирський літак «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на непідконтрольній уряду України частині Донецької області 17 липня 2014 року. Загинули 283 пасажири та 15 членів екіпажу.

Міжнародна спільна слідча група, до якої увійшли представники Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України, дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО Збройних сил РФ, дислокованій в Курську.

Вона також назвала причетними до транспортування та бойового застосування «Бука» чотирьох осіб.

Суд у Гаазі в березні 2020 року розпочав розгляд справи про збитий літак рейсу МН17.