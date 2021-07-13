Зеленський назвав «прекрасним» проєкт про «кластери з виконання мінських домовленостей»

Президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з канцлером Німеччини Анґелою Меркель назвав «прекрасним» проєкт про кластери для виконання Мінських угод, «який готувала німецька сторона спільно з французькою стороною». Про це сайт глави української держави повідомив пізно ввечері 12 липня.

«Ми, Україна, підтримали цей проєкт, і він зараз знаходиться у російської сторони, і тільки Росія сьогодні не акцептувала ці кроки закінчення війни на Донбасі», – сказав Зеленський.

Президент України закликав до посилення тиску на Росію для виконання нею своїх зобов’язань у питанні встановлення миру.

Зеленський також висловився за залучення президента США Джо Байдена до «нормандського» переговорного формату.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель, як передає її слова сайт президента України, констатувала низький прогрес у реалізації Мінських домовленостей.

«Україна вздовж лінії розмежування відкрила багато КПВВ. На жаль, не такою ж мірою це було зроблено з боку сепаратистів у Луганській і Донецькій областях», – зауважила вона.

Канцлер, каденція якої завершиться після вересневих виборів у Німеччині, запевнила, що будь-який новий німецький уряд виступатиме за досягнення прогресу в реалізації Мінських угод.

Зустріч Зеленського та Меркель відбулася 12 липня в Берліні. Її темами були роль Німеччини у «нормандському» форматі та встановленні миру на Донбасі, будівництво «Північного потоку-2» та інші питання. Сторони не повідомляли про будь-які документи, підписані за результатами переговорів глав держав.

У листопаді 2020 року Франція та Німеччина запропонували ідею виконання Мінських угод через механізм так званих «кластерів», що має узгодити погляд на послідовність виконання пунктів Мінських домовленостей, яку Київ і Москва бачать по-різному.

«Будуть зроблені кластери французькою та німецькою стороною, з українськими доповненнями. Всі чотири країни підготують додатки, з чим згодні, з чим не згодні. Це – покрокове виконання Мінських домовленостей. Радники будуть узгоджувати ці позиції», – повідомляв ще у квітні 2021 року Володимир Зеленський.