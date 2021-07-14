До войны получение паспорта при достижении совершеннолетия всегда было процессом естественным, не занимающим много времени и сил. Достаточно было обратиться в паспортный отдел, сдать свидетельство о рождении, фотографии, и через неделю-две получить документ. Как обстоят дела сейчас, что нужно для того, чтобы идентифицировать себя со страной, гражданином которой ты являешься, как жителю оккупированной части Донецкой и Луганской областей получить паспорт или вклеить фотографию, если уже исполнилось 25 или 45 лет, что такое ID-паспорт и как сохранить прописку? Разбиралось Радио Донбасс.Реалии.

С самого начала военного конфликта на Донбассе порядок получения паспорта гражданина Украины не изменился. Выдачей документа для жителей ОРДЛО, достигших совершеннолетия и желающих его поменять или вклеить новое фото, по-прежнему занимается миграционная служба.

Нюансы дороги

В реалиях сегодняшнего времени, когда большинство КПВВ блокируются подконтрольными России формированиями, а из частично действующих есть только два – Новотроицкое и Станица Луганская, люди выбирают длинный и дорогой путь – через территорию России – КПВВ «Гоптовка» и «Меловое». Несмотря на дороговизну такой поездки (а она обойдется по цене приличного отдыха в Турции), люди все же пользуются таким маршрутом – а что делать? До июня 2021 года за такой въезд с них также взымался штраф (незаконное пересечение захваченной части российско-украинской границы), но после долгих доводов правозащитников Верховная Рада все же приняла закон, который на время карантина отменяет эту штрафную санкцию.

Опыт: как делают люди

Для тех, кто впервые получает паспорт, самый простой способ «убить двух зайцев» – приехать для поступления в любое учебное заведение Украины. Специалисты образовательных центров «Донбасс –Украина» помогут не только при поступлении, но и в получении документов. Пока абитуриент будет сдавать экзамены, паспорт гражданина Украины будет готов.

Второй вариант – совместить отдых и получение документов, как поступили родители молодого человека из Донецкой области:

Наши паспорта нас ждут, их хранение продлено до окончания карантина. Потом будем думать, как забрать

«Мы решили совместить приятное с полезным. Приехали на отдых и сразу же обратились во все службы: мы с женой делали себе загранпаспорта, а сыну нужно было получить внутренний паспорт. Заранее, конечно, созвонились со всеми службами города, в который ехали, получили дату приема и подгоняли поездку уже под эту дату. Надо отдать должное работникам миграционной службы, они помогали всеми способами, чтобы ускорить этот процесс. Беда в том, что делали мы это еще до карантина, потом, сами знаете, перемещение было закрыто. Но наши паспорта нас ждут, их хранение продлено до окончания карантина. Потом будем думать, как забрать», – рассказывает житель Макеевки Николай.

Действительно, выдача паспортов, оформленных до введения карантина, будет проводится еще год после его окончания. Иными словами, если карантин заканчивается 31 августа 2021 года, то паспорт можно будет получить до 31 августа 2022 года. При этом Государственная миграционная служба отмечает, что в период действия карантина не будут применять штрафные санкции за несвоевременное обращение за получением ID-карточки или вклеивание фото по достижении 25 или 45 лет. Больше правил здесь.

ID: как оставить прописку в оккупированном городе

Отдельно надо упомянуть ID-карточки – новый вид паспорта взамен знакомой всем «книжечки», к которым полагается дополнительный документ – регистрация (прописка). Сохранить прописку реально при наличии копий формы «А» и формы «В», которые можно получить в паспортных столах ЖЭКов по месту проживания. Работники этих структур, как утверждают жители оккупированных городов, хоть и неохотно, но все-таки выдают копии этих документов. Если эти формы будут получены, то в выписке, которая будет прилагаться к новому ID-документу, будет содержаться прописка в том населенном пункте, где получатель проживает в настоящий момент.

Будьте готовы ехать мгновенно

Желающие выбрать быстрый, относительно недорогой и непредсказуемый способ – пересечь границу между оккупированной частью и свободной Украиной через действующие КПВВ – должны учесть часто меняющиеся правила их пересечения, что систематически делает оккупационная администрация. Термин «быстрый» в этом случае может быть буквальным – когда разрешение на выезд получено неожиданно и необходимо выехать по назначению в течение суток, то пропустить такую возможность означает начать процедуру получения разрешения на выезд с самого начала, без каких-либо гарантий. Планировать поездку в таких условиях крайне сложно.

Тем временем, подконтрольные России администрации активно продолжают кампанию по выдаче российских паспортов жителям оккупированной территории, ставя паспорт гражданина Украины и его обладателей вне своего псевдозакона.

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