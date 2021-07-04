Июль начался на Донбассе с массивных обстрелов Авдеевки. Российские гибридные силы несколько дней подряд «накрывали» город из артиллерийских 122-мм систем, а также мин калибра 120-мм. Снаряды боевиков разрушили несколько домов по улице Школьная, что в частном секторе, однако, местные жители не спешат уезжать из города.

Радио Донбасс. Реалии побывали на месте новых обстрелов. Отвечаем на главные вопросы о том, что происходит в Авдеевке.

Сколько было разрушено домов?

Подконтрольные России боевики обстреливали Авдеевку два дня, и успели разрушить не менее пяти домов по улице Школьная, которая находится в частном секторе города. Часть дач пустовала, и уже подвергалась обстрелам в прошлые годы, но в этот раз были дома, которые впервые пострадали так серьезно.

Один из них, двухэтажный коттедж с библиотекой внутри и фруктовым садом снаружи, сгорел практически полностью. Пожарники и военные боролись с пламенем несколько часов, но прямое попадание крупнокалиберного снаряда не оставило шансов – от дома осталась только часть крыши и несколько стен.

Есть ли жертвы среди местных жителей?

В момент обстрела, по данным украинских военных, в одном из домов находилась семья. Их дачу посекло осколками, и люди на следующий же день уехали. Тем временем жители коттеджей с соседних улиц не спешат покидать свои дома – все, как один, уверяют, что давно привыкли к обстрелам, и «не собираются снова бежать, когда совсем недавно решили снова ездить на дачи».

Собирался приехать на Школьную и Валерий Глухов, чей дом с библиотекой и садом разрушили российские гибридные силы.

«Я хотел приехать с внуками, – говорит Глухов, – но наш дом разбомбили».

Мужчина рассказывает, что уехал к дочери в Киевскую область, и буквально накануне массивной атаки собирался забрать внуков на лето, чтобы отдыхать и ходить купаться на карьер в Авдеевке.

«Но теперь, – подчеркивает, – некуда уже ездить. Сейчас завалы и пепелище, спасибо большое, помогают разобрать соседи. Но скоро я и сам тоже приеду – видел последствия обстрела только на фотографиях. Больно и очень жаль. Мы любили наш дом, несколько лет назад разрешали в нем останавливаться украинским военным – они жили у нас».

Откуда стреляли?

По данным Украинской стороны СЦКК, российские гибридные силы обстреливали Авдеевку со стороны временно неподконтрольных официальной украинской власти Ясиноватой, Спартака, Макеевки и Яковлевки. По словам украинских военных, которые держат оборону недалеко от Донецка, эти населенные пункты — привычное направление, ведь именно с их жилых секторов боевики бомбят, как позиции ВСУ, так и дома мирных жителей Донбасса.

Что о нарушении перемирия говорят международные наблюдатели?

В отчетах ОБСЕ за первые числа июля 2021 года нет информации о массивных обстрелах Авдеевки. Вместе с этим, в сводке международных наблюдателей все-таки есть упоминание о том, что их камеры зафиксировали несколько взрывов в городе, но речь не о сожженных домах в частном секторе, а об обстреле 30 июня.

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