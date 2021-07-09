О правах секс-работниц и наркозависимых людей в ОРДЛО и на подконтрольной Киеву части Донбасса

Группы риска – секс-работницы и наркозависимые люди в Донецкой области. Что делается для профилактики и сдерживания распространения болезней? Какая ситуация с этим в ОРДЛО? Международный благотворительный фонд «Альянс громадського здоров'я» организовал для журналистов общение с волонтерами, секс-работницами и с наркозависимыми людьми, чтобы рассказать о проблемах людей и в оккупации, и на подконтрольных правительству Украины территориях.

Татьяне 52 года. Она наркозависимый человек с 18 лет: употребляла опиум, тяжелые наркотики, сейчас – каннабис. Татьяна – дончанка, жила в Кировском районе, была социальным работником в программе по снижению вреда от употребления психоактивных веществ.

Женщина говорит, что пришлось бросить дом и выехать осенью 2014 года, потому что боялась за свою жизнь и жизнь дочери: Татьяна знала, что участники гибридных сил России издеваются над задержанными с наркотической зависимостью.

Как жить там, где люди с наркотической зависимостью ходят с автоматами в руках

«Я не хочу жить среди людей, у которых не все хорошо в голове, и они держат оружие в руках. Ко мне приезжали за шприцами с автоматами в руках, чтобы уколоться. Они у меня во дворе сидели, автоматы разбирали. Как я могу жить там, где люди с наркотической зависимостью ходят с автоматами в руках», – делится мотивацией Татьяна.

На подконтрольной правительству Украины территории Донецкой области женщина пять лет проработала в программе по снижению вреда в общественной организации «Наша допомога», а сейчас защищает права женщин с наркотической зависимостью в общественной организации «Вона».

Ты не один

«Тут хоть как-то можно защитить свои права. Тем более, что есть такие организации, как «Вона» и «Наша допомога». Ты не один. Ты знаешь, что за тобой стоит организация. И это тебя вдохновляет, и это тебе помогает», – убеждена Татьяна.

На наркозависимых в ОРДЛО настоящая охота – Андрей Яровой

Слова Татьяны о негативном отношении группировок «ЛДНР» к наркозависимым людям подтверждает и Андрей Яровой, сотрудник благотворительного фонда «Надія і довіра». С 2015 года Андрей ездил на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей и мониторил ситуацию с противодействием распространению четвертой клинической стадии ВИЧ-инфекции, туберкулеза, вирусных гепатитов и других болезней.

В 2009 году Андрей стал пациентом программы заместительной поддерживающей терапии. Поэтому в поездки в ОРДЛО мужчина брал с собой лекарство – бупренорфина гидрохлорид – со всеми сопроводительными документами.

Заместительная терапия в «ЛНР» запрещена

В августе 2018 года Андрея задержали и бросили «на подвал»: его обвинили в контрабанде наркотиков.

«Мотивация была такая у обвинения, что заместительная терапия в «ЛНР» запрещена. Поэтому они не признают это лекарство: это просто наркотики», – вспоминает узник группировки «ЛНР».

Наркозависимые люди там не больными людьми считаются, – а преступниками

Так называемый «суд» приговорил мужчину к 10,5 годам тюрьмы, его обменяли 29 декабря 2020 года.

Андрей называет плачевной ситуацию с соблюдением прав наркозависимых людей в оккупации: «Наркозависимые люди там не больными людьми считаются, – а преступниками априори. Поскольку местная наркополитика является калькой российской наркополитики. Поэтому «на наркозависимых там открыта настоящая охота».

По мнению Андрея Ярового, Украина еще не достигла европейских стандартов в лечении и защите прав наркозависимых людей. Но на подконтрольных территориях сообщества имеют возможность легально бороться за свои права.

А для поддержки наркозависимых людей, в том числе и в оккупации, в Украине работает национальная горячая линия: 0-800-507-727.

Услуги в ОРДЛО ограничены – Павел Скала

На неподконтрольных Украине территориях Донбасса крайне ограничены возможности гуманитарных организаций по поддержке наркозависимых людей и секс-работниц. Ведь благотворители не сотрудничают с группировками «ЛДНР». Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказал Павел Скала, ассоциированный директор МБФ «Альянс громадського здоров’я». По словам Скалы, оккупационные администрации не поддерживают гуманитарные проекты, поэтому работа получается неструктурированной и некомплексной.

Там предоставляются в очень ограниченном количестве и объеме профилактические услуги

«Там предоставляются в очень ограниченном количестве и объеме профилактические услуги в виде выдачи инъекционного инструментария наркозависимым, выдачи презервативов, ограничено тестирование быстрыми тестами и некоторые другие услуги, включая сканинг на туберкулез», – уточняет Павел Скала. По его словам, ситуация в ОРДЛО не сравнима с тем перечнем услуг, которые предоставляют на подконтрольных территориях, в том числе, и за государственные деньги.

Ограниченность в помощи, говорит Скала, приводит к дискриминации и нарушениям прав людей: «Там про права человека вообще говорить тяжело. А где права человека не соблюдаются, – полный букет всех остальных проблем, включая стигму, дискриминацию, беспредел, геноцид и пытки».

Мобильная поддержка секс-работниц и наркозависимых людей на Донбассе

Оксана говорит, что раньше была активно задействована в секс-работе: в 90-е годы жили бедно, и нужны были деньги на покупку наркотиков. Сейчас женщина стала пациенткой программы заместительной поддерживающей терапии, лечится от онкологии. Вспоминает, что и от маньяков убегала, и оружием угрожали. Говорит, в ее районе около 10 секс-работниц.

Две сестры, одной 12, другой 13. И люди брали

«Возрастная категория? От 15… Даже у нас там недавно стояла (подросла уже, родила) девочка: с 13 лет, две сестры, одной 12, другой 13, – там у нас остановка чуть дальше. Они худенькие, вот такая ростом (показывает рукой на уровне груди – ред.), – а стояли. И люди брали. Это же, наверное, какие-то педофилы, грубо говоря», – описывает реалии работы Оксана.

Общаемся еще с несколькими секс-работницами. Одна показывает большой синяк на левом боку. Говорит, клиент «сделал дело» и решил не платить деньги. Женщины вспоминают: когда город оккупировали гибридные силы России, – насилия было еще больше.

Шел на работу, ты не знал: вернешься обратно, или нет.

«Это были страшные вещи, потому что, когда шел на работу, ты не знал: вернешься обратно, или нет. Был беспредел «ДНР». Туда же брали всех, кого попало: людей с наркотической зависимостью, заключенных. Никто же трезвый здесь не ходил. «Власти» этой «республики» запрещали наркотики, – но сами подпольно ими пользовались очень даже хорошо», – вспоминают женщины время оккупации города гибридными силами России.

Оксана, и другие секс-работницы, а также наркозависимые люди севера Донецкой области – постоянные клиенты ОО «Наша допомога» и ее мобильной амбулатории.

Раздаем шприцы, консультации, салфетки, презервативы, тестируем их

Сотрудница передвижной амбулатории Алена, например, работает с людьми, которые употребляют инъекционные наркотики с 2012 года. Иногда в день обслуживает до 80 человек. Люди уже заранее знают график.

«Мы раздаем им шприцы, консультации, салфетки, презервативы, тестируем их. У нас график есть мобильной амбулатории, и по графику работаем, выезжаем в города: день в Святогорске, день в Лимане, день в Николаевке», – делится Алена.

А руководитель проекта «Нашої допомоги» Любовь Хрипкова добавляет: работа ориентирована на информирование, тестирование на ВИЧ и другие услуги. Зарплату сотрудники амбулатории получают из государственного бюджета.

«Основная наша задача: если вы не можете бросить свои вредные привычки, – то вы должны четко понимать, что нужно сделать для того, чтобы обезопасить себя от этих инфекций, – рассказывает Хрипкова и продолжает: – И, естественно, тестирование и выявление ВИЧ».

За год мобильная амбулатория обслуживает до 5 тысяч наркозависимых людей и секс-работниц. А сами клиенты амбулатории на колесах говорят, что иногда обращаются не сколько за презервативами, лубрикантами или шприцами, а скорее – за психологической поддержкой.

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